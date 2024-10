Migranti: Marcheschi (Fdi), ‘Cpr in Albania indispensabili anche a causa Regioni sinistra’

14 Ottobre 2024

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “La partenza della prima nave della Marina Militare per trasferire un gruppo di migranti nei centri allestiti in Albania è un’ottima notizia. In tempi record, infatti, è stato allestito e reso operativo un sistema innovativo, studiato da altri Paesi europei, per la gestione del fenomeno migratorio. Si tratta di un modus operandi divenuto indispensabile anche perché le Regioni governate dalla sinistra si sono dimostrate sempre riluttanti a collaborare con il Governo nei propri territori nell’individuazione di Cpr finalizzati a dirimere l’emergenza immigrazione”. Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi.