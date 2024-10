Migranti: Renzi, ‘Meloni spreca soldi pubblici ma magistrati in chat sbagliano più di lei’**

20 Ottobre 2024

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Sul centro migranti in Albania, Giorgia Meloni è indifendibile. Ha buttato via un miliardo di euro senza logica. Ha tolto soldi agli infermieri, agli operai, ai Carabinieri per fare uno spot. Ma i magistrati ideologizzati che attaccano la premier in chat sbagliano quanto lei, più di lei. E fanno il gioco della Meloni che così può fare la vittima anzichè rispondere del suo spreco di soldi pubblici”. Lo scrive su X Matteo Renzi.