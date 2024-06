Migranti: Schlein, ‘silenzio ignobile del governo su tragedia Roccella Ionica’

19 Giugno 2024

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Passano i giorni ma continua l’assordante silenzio del governo di fronte all’ennesima tragedia dell’immigrazione: sono almeno 60 le persone morte, tra cui -secondo il racconto dei sopravvissuti- 26 bambini, nel naufragio accaduto a 120 miglia dalla costa della Calabria. Alcuni sono rimasti attaccati per giorni ai resti della barca. I racconti dei soccorritori di Medici senza frontiere lasciano atterriti eppure, per il governo, sono morti invisibili. Morti che non pesano. E’ intollerabile ed è un silenzio ignobile”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.