Migranti: Serracchiani, ‘credo governo si aspetti ‘aiutino’ da Europa’

21 Ottobre 2024

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “Il governo credo che si aspetti un ‘aiutino’ dall’Europa perchè il decreto che si appresta a fare si scontrerà comunque con la sentenza europea e finchè queste sono regole, il governo se ne deve far una ragione. Quindi credo si aspetti un ‘aiutino’ dall’Europa, che per il momento non c’è, ma che potrebbe arrivare dal regolamento europeo sul diritto di asilo con una lista di paesi sicuri e insicuri, ma ci vorrà del tempo e intanto però in Albania hanno costruito quel centro e noi continueremo a spendere soldi”. Così Debora Serracchiani, responsabile Giustizia Pd, a Metropolis sul sito di Repubblica.