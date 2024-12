Mo: Berlino, ‘Israele non ha scuse per bloccare gli aiuti a Gaza’

1 Dicembre 2024

Berlino, 1 dic. (Adnkronos/Afp) – Israele non ha scuse per ostacolare la consegna degli aiuti umanitari alla Striscia di Gaza. Lo ha affermato Tobias Lindner, viceministro degli Esteri tedesco, in una dichiarazione pubblicata prima del suo viaggio in Egitto in vista della conferenza al Cairo che inizierà la prossima settimana.

Israele deve “finalmente mantenere le promesse di far passare gli aiuti umanitari a Gaza e di consentire un accesso umanitario sufficiente in qualsiasi momento”, ha affermato Lindner. “Non c’è scusa per questo. Il diritto di Israele alla legittima autodifesa trova i suoi limiti nei diritti umanitari internazionali”.