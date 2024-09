Mo: Bonelli, ‘ennesimo raid di Israele, Netanyahu va arrestato per crimini contro umanità’

12 Settembre 2024

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Dopo l’ennesimo raid di Israele su una scuola che ha ucciso almeno 14 persone, delle quali probabilmente molti bambini, e sei membri dello staff dell’Onu dell’Agenzia dei rifugiati non possiamo rimanere inermi. Il 75% delle scuole a Gaza sono state finora bombardate, le strutture sanitarie praticamente rese inutilizzabili. 40.000 civili morti sotto le bombe israeliane a Gaza tra i quali il 70% erano donne e bambini. Sono atti genocidari che vanno sanzionati dal tribunale penale e Netanyahu va arrestato per crimini contro l’umanità”. Così in una nota il portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

“Intanto la premier Meloni non ha ancora proferito parola per condannare i crimini del governo Netanyahu e chiedere l’immediata cessazione dei bombardamenti su Gaza. L’unica azione possibile, lo ribadisco, oltre a fermare e processare il criminale Netanyahu, è riconoscere lo stato di Palestina e richiamare il nostro ambasciatore da Israele e sanzionare il governo israeliano”, conclude Bonelli.