Mo: media, ‘migliaia di manifestanti alla marcia pro-Palestina di Londra’

7 Settembre 2024

Londra, 7 set. (Adnkronos) – Decine di migliaia di manifestanti stanno marciando per le strade di Londra nell’ambito della marcia nazionale per la Palestina. Lo riporta il Times of Israel, citando video pubblicati sui social che mostrano attivisti che tengono cartelli anti-Israele e pro-palestinesi e scandiscono lo slogan “dal fiume al mare”.

La marcia, organizzata dalla Palestine Solidarity Campaign, è partita da Regent Street, nel centro di Londra, e si dirige verso l’ambasciata israeliana vicino a Kensington Palace.