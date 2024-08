Mo: Netanyahu, ‘in carica finché riuscirò ad aiutare Israele, dispiaciuto per 7/10’

8 Agosto 2024

Tel Aviv, 8 ago. (Adnkronos) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha promesso di rimanere in carica il più a lungo possibile. In un’intervista a Time, ha dichiarato: “Resterò in carica finché crederò di poter aiutare a guidare Israele verso un futuro di sicurezza, sicurezza duratura e prosperità. Preferisco avere cattiva pubblicità piuttosto che un buon necrologio”.

Il premier ha detto inoltre di essere “profondamente” dispiaciuto per non essere riuscito a prevenire il massacro del 7 ottobre. “Scusarsi?”, domanda nell’intervista. “Certo, certo. Mi dispiace, profondamente, che sia successo qualcosa del genere. E ti guardi sempre indietro e dici: Avremmo potuto fare qualcosa che avrebbe potuto impedirlo?”