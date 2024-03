Mo: Oms, ‘terribilmente preoccupati per situazione ospedale Al-Shifa’

18 Marzo 2024

Gaza, 18 mar. (Adnkronos) – “Gli ospedali non dovrebbero mai essere campi di battaglia. Siamo terribilmente preoccupati per la situazione all’ospedale Al-Shifa, nel nord di Gaza, che sta mettendo in pericolo gli operatori sanitari, i pazienti e i civili”. Lo ha scritto su X Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

“L’ospedale ha ripristinato solo di recente i servizi sanitari minimi ha aggiunto il capo dell’Oms – Qualsiasi ostilità o militarizzazione della struttura mette a repentaglio i servizi sanitari, l’accesso delle ambulanze e la consegna di forniture salvavita. Gli ospedali devono essere protetti. Cessate il fuoco!”.