Mo: ostaggio tornato da Gaza incontra Trump, ‘faccia il possibile per altri prigionieri’

10 Dicembre 2024

Washington, 10 dic. (Adnkronos) – Un ex ostaggio israeliano-americano ha incontrato il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump in Florida e lo ha esortato a fare tutto il possibile per liberare i restanti 100 prigionieri tenuti prigionieri dai terroristi a Gaza. Lo ha reso noto l’Hostages and Missing Families Forum. Judith Raanan è stata rapita dal Kibbutz Nahal Oz durante l’assalto di Hamas del 7 ottobre 2023, insieme alla figlia diciottenne Natalie. Meno di due settimane dopo, il 20 ottobre, la coppia era stata la prima a essere rilasciata da Hamas.