Mo: raid nelle case, Idf arresta tre palestinesi in Cisgiordania

3 Aprile 2024

Ramallah, 3 apr. (Adnkronos) – Sono in corso raid militari israeliani in tutta la Cisgiordania con segnalazioni di arresti nelle città di Qalqilya e Hizma, situate a nord-est di Gerusalemme est occupata. L’agenzia di stampa Wafa riferisce che un giovane palestinese, identificato come Rami Al-Aqraa, è stato arrestato a Qalqilya in seguito a un’irruzione nella sua casa e due uomini sono stati arrestati nella città di Hizma.