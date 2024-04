Mo: Strada, ‘legittima assenza da Lucca Comics di Zerocalcare’

27 Aprile 2024

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Zerocalcare disertò il Lucca Comics per il patrocinio di Israele? La sua posizione era stata legittima e perfetta”. Lo ha dichiarato Cecilia Strada, candidata alle Europee come capolista Pd, intervenendo oggi a “L’Attimo Fuggente” condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi sulla FM di radio Giornale Radio. “La Brigata ebraica-ha aggiunto- aveva tutto il diritto di sfilare in corteo il 25 aprile. Gli studenti che protestano contro Israele? Ogni cittadino che protesta in modo non violento ha tutto il diritto di manifestare”.