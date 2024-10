Mo: una 25enne la vittima dell’attacco di Beersheba, 11 i feriti

6 Ottobre 2024

Tel Aviv, 6 ott. (Adnkronos) – E’ una donna di 25 anni la persona morta per le ferite riportate nell’attacco terroristico alla stazione centrale degli autobus di Beersheba. Lo riferisce il servizio di ambulanza Magen David Adom, secondo cui 11 sono le persone rimase ferite. Tra i feriti trasportati all’ospedale di Soroka – aggiunge l’organizzazione sanitaria – ci sono una donna sui vent’anni in condizioni da moderate a gravi e quattro uomini sui vent’anni in condizioni moderate, tutti con ferite da arma da fuoco. Altri cinque sono in buone condizioni, dopo essere stati colpiti da schegge di vetro o da un trauma contundente. Altre tre persone sono in cura per ansia acuta.