Mo: Unicef, ‘bando Unrwa? Trovato nuovo modo per uccidere bambini’

29 Ottobre 2024

Gaza, 29 ott. (Adnkronos) – La decisione di Israele di vietare all’agenzia di soccorso delle Nazioni Unite Unrwa di operare a Gaza potrebbe causare la morte di un numero maggiore di bambini. Lo ha detto il portavoce dell’Unicef, James Elder. “Se l’Unrwa non sarà in grado di operare, probabilmente assisteremmo al collasso del sistema umanitario a Gaza”, ha affermato in una conferenza stampa a Ginevra, in Svizzera. “Una decisione come questa significa che è stato trovato un nuovo modo per uccidere i bambini”.