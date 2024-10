Napoli: 28enne ferito con tre colpi di pistola

27 Ottobre 2024

Napoli , 27 ott. – (Adnkronos) – Ferito con tre colpi di pistola, 28enne ricoverato in ospedale a Napoli. Questa notte, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del Nucleo Operativo Vomero sono intervenuti al pronto soccorso del Cardarelli per un uomo ferito. Si tratta di un 28enne di Casoria già noto alle forze dell’ordine, colpito da 3 proiettili alla coscia e al piede. Secondo una prima sommaria ricostruzione, il 28enne sarebbe stato colpito durante un tentativo di rapina in calata Capodichino. Indagini in corso per chiarire luogo dell’evento, dinamica e matrice.