Onu: Mattarella, ‘violare patti contro armi nucleari pone a rischio destino popoli’**

7 Maggio 2024

New York, 7 mag. (Adnkronos) – “I due conflitti d’Ucraina e di Gaza hanno anche fatto riemergere sinistre minacce di ricorso ad armamenti nucleari, come se la storia del ventesimo secolo non ne avesse già reso evidenti le tragiche conseguenze. Il quadro pattizio per il controllo degli arsenali nucleari, così faticosamente articolato negli scorsi decenni, è un patrimonio comune a tutti gli Stati. Violarlo, anche con semplici minacce, significa porre a rischio i destini dei popoli, tutti, anche quelli i cui governi minacciano l’uso delle armi nucleari. Una responsabilità che la Comunità internazionale non può lasciare senza conseguenze”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’Assemblea generale dell’Onu.