Onu: Meloni vede premier Iraq, focus su contrasto terrorismo e de-escalation Mo

24 Settembre 2024

New York, 24 set. (Adnkronos) – La residente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato a New York il primo ministro dell’Iraq, Mohammed Al Sudani. I leader hanno discusso delle relazioni bilaterali, ribadendo la comune volontà di costituire un partenariato strategico tra le due Nazioni in tutti i settori, dalla collaborazione politica a quella economica, dalla cooperazione in ambito securitario a quello culturale.

Il colloquio, informa inoltre Palazzo Chigi, ha anche costituito l’occasione per ribadire l’impegno dell’Italia nel sostegno internazionale alla sicurezza dell’Iraq attraverso la formazione delle forze di sicurezza e il contrasto al terrorismo. Meloni e Al Sudani hanno anche discusso la situazione in Medio Oriente, concordando sulla necessità di continuare a lavorare a una de-escalation regionale.