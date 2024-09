Open Arms: nuova udienza processo Salvini, oggi discuteranno le parti civili, ministro assente

20 Settembre 2024

Palermo, 20 set. (Adnkronos) – Riprende oggi, alle 9.30, all’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo il processo Open Arms, che vede imputato il ministro dei Trasporti Mattero Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. Questa mattina toccherà alle parti civili, dopo la richiesta di 6 anni di reclusione per il vicepremier avanzata nella scorsa udienza dalla procura di Palermo. Il ministro Salvini non sarà presente perché impegnato a Budapest per il consiglio informale dei ministri dei Trasporti.