Palermo: Comandante Vigili urbani, ‘control room funziona, sistema non arranca’

8 Giugno 2024

Palermo, 8 giu. (Adnkronos) – “La control room della città di Palermo, installata presso il comando della polizia municipale, oggi, è uno dei pochi (nel centro-sud Italia probabilmente l’unico) sistema di videocontrollo avanzato realizzato in maniera così efficiente. Il sistema non arranca, funziona perfettamente. Sarà implementato, ma è già uno strumento di controllo avanzato e performante e, soprattutto, non di vecchia generazione, anzi; resta l’amarezza e il danno rispetto alla superficialità con cui qualcuno, facendo tanta confusione, ha voluto far intendere che il controllo del territorio si fa con le telecamere dei “vigili urbani”, quando è il frutto di un eccezionale lavoro di analisi e pianificazione che a Palermo, sotto il coordinamento puntuale della prefettura, è già costantemente svolto con assoluta attenzione e con risultati che non hanno bisogno di essere ulteriormente favorevolmente commentati”. Così, in una nota, il comandante della polizia municipale di Palermo, il generale Angelo Colucciello.