Parigi 2024: Campagna, ‘Settebello ai Giochi per vincere, saranno tutte gare al batticuore’**

18 Marzo 2024

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Le Olimpiadi ormai sono alle porte, obbiettivo? Hai mai visto un Settebello che non prova a vincere un’Olimpiade? Quando si parla di Olimpiadi forse se pensi ad una squadra che possa vincere è proprio la pallanuoto. Questo ci dà maggiore responsabilità, maggiore anche pressione, ma una pressione piacevole. E noi abbiamo fatto un percorso straordinario dopo Tokyo, perché abbiamo vinto due medaglie d’argento ai mondiali, perse ai rigori, una medaglia di bronzo agli europei, per cui vogliamo continuare questo percorso di crescita e ci proviamo, entriamo in acqua cercando di vincere tutte le partite, o quantomeno le partite più importanti. Quindi aspettatevi un Settebello combattivo”. Lo ha detto il ct del Settebello azzurro Alessandro Campagna all’Adnkronos a margine dell’evento di lancio del progetto Betsson.sport.

“La passione? Ce la metteremo tutta, perché siamo innamorati della squadra, a noi ci piace fare questo perché ogni componente dello staff e dei giocatori ama il Settebello, che dà visibilità a tutto il nostro movimento”, ha aggiunto il ct che sugli avversari più temibili ha spiegato: “quest’anno sarà un’Olimpiade più equilibrata. Perché oltre alle sei, sette formazioni storiche, le squadre slave, l’Ungheria, la Spagna, la Grecia, si sono aggiunte prepotentemente gli Stati Uniti e la Francia stessa. Quindi ci saranno almeno otto, nove formazioni che possono vincere una medaglia. Per cui ci sarà un girone eliminatorio molto equilibrato e ci saranno dai quarti di finale poi delle partite al cardiopalma. Ecco, vi consiglio di fare una cura, o quantomeno una visita cardiologica precedente alle Olimpiadi, perché saranno tutte partite al batticuore”, ha concluso Campagna.