Parigi 2024: Meloni sabato 7 settembre sarà alle Paralimpiadi

30 Agosto 2024

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni sabato 7 settembre a Parigi per visitare Casa Italia in occasione dei Giochi Paralimpici 2024.

Da Palazzo Chigi è arrivata infatti una parziale integrazione dell’agenda della presidente del Consiglio, che venerdì 6 sarà a Verona alle ore 10 per l’apertura alla 22esima riunione dei Presidenti delle Camere Basse e dei Paesi G7, mentre l’indomani, 7 settembre, alle 9.35 raggiungerà Cernobbio, Villa D’Este, per partecipare al The European House – Ambrosetti. Alle ore 13.30 l’appuntamento a Casa Italia, a Parigi, per portare il suo sostegno agli atleti italiani.