Pnrr: Pirro (M5S), ‘non è risorsa di maggioranza ma del Paese, arrivata grazie a Conte’

Marzo 13, 2024

Roma, 13 mar. – (Adnkronos) – “Il Pnrr non è una risorsa di questa maggioranza ma del paese, arrivata grazie al presidente Conte, per cui sentiamo la responsabilità che non si sprechi un solo centesimo e che tutto venga realizzato nei tempi previsti, ma siamo ben lontani” e “siamo sinceramente preoccupati, dovremmo esserlo tutti”. Così la senatrice Elisa Pirro (M5S), in Aula a seguito delle comunicazioni del ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto sullo stato di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza.