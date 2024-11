Ponte Morandi: Cavo (Nm), ‘legge calendarizzata alla Camera, approvazione entro gennaio’

27 Novembre 2024

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – “La legge condivisa con il Comitato delle vittime di ponte Morandi per il riconoscimento di benefici per le vittime di cedimenti di infrastrutture stradali e autostradali nazionali sarà votata alla Camera dei Deputati entro la fine del mese di gennaio. È stata calendarizzata nella prima finestra utile, subito dopo la legge finanziaria, oggi, dalla conferenza dei Capigruppo, su richiesta del gruppo di Noi Moderati e con il consenso trasversale di tutte le forze politiche. Come prima depositaria e firmataria di identica proposta di legge che sarà abbinata alla Camera mi ero impegnata per un approvazione rapida e definitiva della legge, dopo l’approvazione la settimana scorsa al Senato”. Cosi Ilaria Cavo, deputata ligure di Noi Moderati, sulla programmazione del disegno di legge decisa oggi.

“Ringrazio il gruppo di Noi Moderati per essersi fatto carico della rapida calendarizzazione che permetterà di far diventare presto definitive le nuove misure di sostegno economico, educativo, lavorativo previste per venire incontro ai bisogni concreti dei familiari delle vittime. Il tutto nella consapevolezza che si tratta di una risposta importante, condivisa da tutte le forze politiche e dal Mit, che potrà rappresentare solo un parziale risarcimento di fronte a una tragedia che non deve più ripetersi”, conclude.