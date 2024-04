Rai: Bonelli, ‘si reprime libertà espressione’

20 Aprile 2024

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “La Rai è sempre più Telemeloni e purtroppo assistiamo a continui attacchi all’autonomia editoriale delle reti pubbliche. È inaccettabile che una voce critica come quella di Scurati venga silenziata senza fornire spiegazioni plausibili, solo per il gusto di mettere a tacere le espressioni culturali sgradite a chi governa. Così si reprime la libertà di espressione, a riprova delle giuste rivendicazioni di quei professionisti che, nei giorni scorsi, si sono mobilitati per ribadire la propria integrità e a difesa del servizio pubblico radiotelevisivo che appartiene a tutti gli italiani. L’allarme lanciato dal sindacato Usigrai, con 5 giorni di sciopero ,è un segnale senza precedenti per il servizio pubblico”. Lo afferma il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.