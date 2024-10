Rai: Boschi, ‘chi pagherà per debacle trasmissione Gomez?’

20 Ottobre 2024

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “La trasmissione di Peter Gomez ‘La confessione’ su Rai3 ha ottenuto dei risultati di auditel pessimi. Avevamo già segnalato l’inopportunità di replicare un format preso dalla casa editrice de Il Fatto Quotidiano e già andato in onda su altre trasmissioni. Sembra un contentino al Fatto Quotidiano più che una scelta editoriale di servizio pubblico”. Lo dichiara la deputata di Italia Viva, Maria Elena Boschi.

“Chiederemo in Vigilanza chi pagherà per questa debacle in prima serata e quanto costa al contribuente questo regalo al direttore de Ilfattoquotidiano.it”.