Riforme: Casellati, ‘futuro Nazione si misura orientando scelte verso future generazioni’

Marzo 13, 2024

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – “E’ il flusso incessante di cambiamenti che questa modernità porta con sé ad imporci di dover alzare lo sguardo dal presente per allungarlo il più possibile verso il futuro. Affinché voi giovani possiate affrontare al meglio le sfide di domani, è necessario agire ora, per interpretare le tendenze, ipotizzare le possibili evoluzioni, indirizzare le energie, governare le trasformazioni”. Così agli studenti il ministro per le Riforme e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati durante la lectio magistralis presso la School of government della Luiss.

“Sono convinta, infatti, che il progresso di una Nazione si misuri dalla sua capacità di mettere in campo visioni e strategie a lungo termine, orientando le scelte verso le prossime generazioni. È questo il principio ispiratore del percorso di riforme che ho portato avanti in questo primo anno e mezzo di governo. Due gli obiettivi precipui che ho posto a valle di quest’azione riformatrice – prosegue Casellati – superare l’atavica instabilità che in Italia impedisce la pianificazione di interventi sul medio-lungo periodo e incrementare la fiducia nelle istituzioni, negli ultimi decenni troppo spesso percepite come distanti e poco rispettose della volontà e delle esigenze dei cittadini, e di quelli più giovani in particolare”.