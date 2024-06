Riforme: De Cristofaro (Avs), ‘non si governa lacerando e scardinando Paese’

18 Giugno 2024

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Dietro le percentuali di voto e l’astensionismo ci sono le persone vere. E se la destra ha perso circa 1 milione di voti in due anni, significa che in tanti pensano che non si governa in questo modo: spaccando, lacerando, scardinando il Paese”. Lo afferma in Aula il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama.

“In questi anni è prevalsa la tesi, sbagliata, del primato della governabilità a scapito della rappresentanza -aggiunge- . Tesi che anche la Meloni ha sposato. Peccato però che mezzo paese non va a votare, l’astensionismo cresce dove è più forte la differenza sociale, dove non si danno risposte ai bisogni reali. I dati elettorali ci dicono che i poveri, i disoccupati e i precari non votano più. E per risolvere questo problema la destra propone una scorciatoia, un rimedio peggiore del male”.

“Ma, non c’era bisogno di stravolgere la Costituzione, bastava una buona legge elettorale. Invece dalla destra una torsione plebiscitaria che rischia di fare danni, che ridurrà la democrazia ed il pluralismo ad una contesa plebiscitaria”, conclude De Cristofaro.