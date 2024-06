Sanità: Boccia, ‘Meloni sostituisce tessera sanitaria con carta di credito’

5 Giugno 2024

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “La Presidente Meloni è ancora in tempo: invece che parlare sempre di superbonus come responsabile dei conti che non tornano (senza dire che quello sulle villette è stato prorogato dal suo governo) destini gli 800 milioni sperperati in Albania per risolvere il problema delle liste d’attesa della sanità pubblica nelle Regioni più in difficoltà, a partire dalla Calabria”. Così Francesco Boccia, presidente dei Senatori del Partito Democratico, oggi a Siderno (Reggio Calabria) per alcune iniziative elettorali.

“Anziché la solita propaganda sempre più indecente e irrispettosa degli elettori italiani, abbia il coraggio di far votare subito la legge Schlein, depositata alla Camera da mesi. La destra sta cercando in tutti i modi di privatizzare il sistema sanitario, ma noi non consentiremo che l’accesso alle cure sia tutto spostato sulla sanità privata e accessibile non più con la tessera sanitaria, ma con la carta di credito”.