Sanità: pdl Pd-M5S-Avs per assistenza psicologica scuole, Schlein ‘Meloni ascolti’

Marzo 15, 2024

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – Una proposta di legge scritta da Unione degli Universitari e Rete degli Studenti Medi per chiedere sportelli di assistenza psicologica nelle scuole e nelle università, proposta che è stata raccolta e depositata a Camera e Senato da Pd, M5S e Alleanza Verdi Sinistra. Oggi la pdl è stata presentata in una conferenza stampa sotto il ministero della Salute da Udu e Studenti medi insieme a Cgil e con Elisabetta Piccolotti di Avs, Francesco Silvestri dei 5 Stelle e la segretaria del Pd, Elly Schlein.

“Oggi -ha detto Schlein- è la giornata internazionale dei disturbi del comportamento alimentare”, una patologia per la quale “non esistono abbastanza strutture e non bastano le risorse. Si tratta di una vera emergenza che riguarda 4 milioni di persone, nella maggioranza adolescenti e per il 94% le ragazze”. I tagli alla sanità del governo Meloni, sottolinea la segretaria del Pd, rende ancora più grave la situazione. “I tagli che Meloni sta facendo sulla sanità pubblica hanno queste nefaste conseguenze, chi ha il portafoglio gonfio trova il modo di rivolgersi alla sanità privata, chi ce l’ha più sottile rinuncia a curarsi. Mi rivolgo alla presidente del Consiglio: esca dal palazzo e ascolti queste voci, sono le voci che escono dalle case delle famiglie che hanno votato in tutti i modi possibili”.

“Come Pd siamo qui a dire che siamo al vostro fianco in questa lotta”, ha detto Schlein agli studenti. Mentre il capogruppo M5S alla Camera, Silvestri, osserva: “C’è un lavoro fatto in commissione con le opposizioni che va portato avanti. Non c’è un livello identitario da rivendicare di fronte a una battaglia come questa, dopo i disagi che la pandemia ha portato ai nostri ragazzi. Siamo preoccupati dai dati sul disagio dei giovani e non vediamo dal governo alcuna sensibilità su questo”. Per Piccolotti di Verdi-Sinitra “serve un cambio di passo, con l’approvazione della proposta di legge. Lavoreremo per una rapida calendarizzazione. Spero che il governo voglia smentire quanto accaduto fino ad oggi, un governo contro i giovani”.