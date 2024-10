Sci: Mattarella, ‘grande cordoglio a familiari Matilde Lorenzi’**

29 Ottobre 2024

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – “Ho appreso con sincera commozione la notizia della morte di Matilde Lorenzi, caporale presso il reparto Attività sportive del Centro addestramento alpino. In questa tristissima circostanza, la prego far pervenire ai familiari le espressioni del mio più grande cordoglio e di partecipare la mia vicinanza all’Esercito italiano”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al capo di stato maggiore della Difesa, Luciano Portolano.