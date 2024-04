Scuola: Meloni, ‘mai in silenzio di fronte a chi vuole togliere crocifissi e chiuderle per Ramadan’

28 Aprile 2024

Pescara, 28 apr. (Adnkronos) – “Non possiamo rimanere in silenzio di fronte a chi nelle nostre scuole e le nostre università insegna l’odio verso la nostra civiltà, non accettiamo lezioni da chi invoca la chiusura delle scuole per il Ramadan mentre chiedeva di togliere il crocifisso dalle scuole”. Così la premier Giorgia Meloni in un passaggio del suo lungo intervento alla kermesse di Pescara, da dove ha annunciato la sua candidatura alle europee.