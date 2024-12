Sicilia: lunga maratona notturna all’Ars per l’approvazione della finanziaria, seduta sospesa

28 Dicembre 2024

Palermo, 28 dic. (Adnkronos) – E’ proseguita per tutta la notte a Sala d’Ercole la lunga maratona in aula per l’approvazione della manovra finanziaria. A rallentare i lavori il maxi emendamento arrivato in aula solo nella tarda notte. In questo momento la seduta d’aula è stata sospesa in attesa delle ultime verifiche degli uffici dell’Ars sul testo del maxi-emendamento. Il maxi-emendamento è arrivato a Sala d’Ercole solo dopo le 4.30, quando il vice presidente dell’Aula, Nuccio Di Paola, ha comunicato ai deputati che il testo è pronto e che ciascuno dei componenti di Sala d’Ercole “può verificare gli emendamenti aggiuntivi inseriti”.

All’alba è saltato dal testo del maxi-emendamento un finanziamento da 150mila euro per una Srl di Acireale. Il contributo era stato denunciato in Aula da Ismaele La Vardera. Il governo ha modificato il testo cancellando la previsione di spesa. Nelle notte sono stati diversi i deputati a salire sul podio, tra loro Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord: “Rivendichiamo un pezzo di questa legge di stabilità e non possiamo non apprezzare le aperture del governo alle nostre proposte. Non c’è una visione strategica dei problemi della Sicilia ma alcune sollecitazioni sono riuscite a diventare proposte di legge: dall’incremento del fondo per la progettazione all’inversione di rotta nell’approccio con i Comuni con il sostegno agli enti virtuosi”. De Luca ha annunciato l’astensione di Sud chiama Nord sulla manovra.