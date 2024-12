Siria: Khamenei, ‘la caduta di Assad non indebolirà l’Iran’

11 Dicembre 2024

Teheran, 11 dic. (Adnkronos) – L’indebolimento della “resistenza” anti-israeliana dopo la cacciata di Bashar al-Assad in Siria non diminuirà il potere di Teheran. Lo ha detto – ripreso dal Times of Israel – la guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, aggiungendo che alcuni, “ignari del significato della resistenza, immaginano che quando la resistenza diventa debole, anche l’Iran islamico diventerà debole. L’Iran è forte e potente e diventerà ancora più potente”.

Secondo Khamenei, gli obiettivi degli “invasori sono diversi. Alcuni di loro cercano di impadronirsi delle terre della Siria settentrionale o meridionale e l’America cerca di rafforzare la sua posizione nella regione”.