Sostenibilità, Giordani (Ass.Civita): “Diventa più concreta con esempi e buone pratiche”

7 Maggio 2024

Roma, 7 mag. – (Adnkronos) – “Rendere concreta la sostenibilità è uno degli obiettivi prioritari della nostra associazione: bisogna trovare buone pratiche, esempi concreti per rendere meno fumoso questo concetto”. Lo ha suggerito Simonetta Giordani, segretario generale dell’Associazione Civita, durante il convegno ‘Come rendere concreta la Sostenibilità’ organizzato da SostenibileOggi in collaborazione con Adnkronos, nella mattinata di martedì 7 maggio al Palazzo dell’Informazione a Roma.

Per Giordani, serve “fare capire come per la parte culturale rientri a pieno titolo nella dimensione sociale della sostenibilità, perché è capace di ingaggiare comunità e territori”. “Le aziende sono in grado di accompagnare comunità, territori ed enti del terzo settore nel percorso di crescita di sviluppo ascoltando le loro esigenze e le loro istanze”, conclude.