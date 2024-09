Stellantis: Fratoianni, ‘Maserati scontate ai lavoratori in Cig? Idea brillante’

12 Settembre 2024

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Ieri gli operai in cassa integrazione dello stabilimento Maserati di Stellantis hanno ricevuto una mail dall’azienda dove venivano invitati ad acquistare a prezzo scontato una delle Maserati che producono. Macchine dal prezzo proibitivo, almeno qualche centinaio di stipendi netti. Una proposta indecente, che per di più arriva in un momento di grande preoccupazione e incertezza per il futuro. In pratica, un insulto sfacciato a lavoratori e lavoratrici”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Consiglierei ai dirigenti aziendali che hanno avuto questa brillante idea – prosegue il leader di Si – di farsi un giro nel Paese reale, di togliersi il cappello e toccare con mano come vivono le persone che lavorano per loro. Così magari la prossima volta penseranno a come rilanciare i propri stabilimenti, a garantire i livelli occupazionali e pretendere dal governo una politica industriale degna di questo nome invece di vendere auto di lusso a chi non sa come fare tornare i conti”.