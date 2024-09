Strage Paderno: Antoniozzi (Fdi), ‘rischio impunità, si chieda consulenza psichiatrica 17enne’

9 Settembre 2024

Roma, 9 set. (Adnkronos) – “Avverto una sensazione di impunità per il ragazzo autore della strage di Paderno. C’è una sorta di orientamento pubblicistico che dice che il ragazzino di 17 anni è affetto da qualche patologia e tutto questo non mi piace”. Lo afferma il vicecapogruppo di FdI alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

“E’ compito dello Stato recuperare e tentare di farlo qualsiasi detenuto, ancora di più quando si tratta di minorenni ma – sottolinea – parlare già di disturbi di personalità, di spettro schizofrenico e di altre cose simili mi sembra un bel passaporto per l’impunità. Per questo mi auguro che il Gip e il Pm del tribunale dei minori chiedano una consulenza psichiatrica-aggiunge Antoniozzi- perché alla base c’è un problema che è condivisibile solo in apparenza e cioè che non si può accettare che un ragazzo faccia quello che ha fatto quel ragazzo a Paderno”.

“So che sia i Gip che il Pm della procura dei minori oltre a interessarsi del ragazzo devono dare giustizia a due genitori giovani e a un bambino di 12 anni-dice Antoniozzi_ e qualcuno non dovrebbe dimenticarselo. Ho letto il commento di uno psichiatra che parlava di “gesto psicotico” senza avere visto mai questo ragazzo. E altri pronti a paragonarlo ad autori di delitti che sono rimasti impuniti. Mi pare – conclude – che sia una sorta di preambolo alla immunità”.