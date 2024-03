Terrorismo: Nevi (Fi), ‘violenza è quella subita da vittime Br’

15 Marzo 2024

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Quella di Forza Italia è stata una manifestazione pacifica che non ha interrotto alcuna lezione. La professoressa Di Cesare dimostra di non saper distinguere un gesto evocativo da un’azione squadrista. L’unica violenza era quella subita dalle tante vittime mostrate in aula per mano delle Br i cui esponenti sono stati compianti proprio dalla professoressa”. Lo afferma raffaele Nevi, deputato e portavoce di Forza Italia.

“Lo squadrismo -aggiunge- è altro. È la violenza di quei gruppetti di sedicenti studenti che hanno tentato nelle ultime settimane di impedire al ministro Bernini di svolgere il proprio intervento in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico all’Università per Stranieri a Siena. E nonostante ciò, il ministro, ha iniziato e concluso il proprio discorso senza manifestare in alcun modo del vittimismo. Ma forse, sta proprio in questo la differenza tra chi è solo una nostalgica pasionaria e una donna delle Istituzioni”.