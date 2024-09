Ucraina: Francia, Germania e Gb sanzionano Iran a causa dei missili alla Russia

10 Settembre 2024

Berlino, 10 set. (Adnkronos) – I governi di Francia, Germania e Gran Bretagna condannano fermamente i trasferimenti iraniani di missili balistici alla Russia e si adopereranno per imporre sanzioni alla compagnia aerea Iran Air. Lo ha comunicato il ministero degli Esteri tedesco. La decisione segue la precedente dichiarazione del Segretario di Stato americano Antony Blinken, che aveva affermato che la Russia ha ricevuto missili balistici dall’Iran e che probabilmente li utilizzerà in Ucraina entro poche settimane.

“Questo atto rappresenta un’escalation sia da parte dell’Iran che della Russia e rappresenta una minaccia diretta alla sicurezza europea”, si legge in una dichiarazione congiunta dei tre Paesi diffusa dal ministero. Francia Germania e Gran Bretagna adotteranno misure immediate per annullare gli accordi bilaterali sui servizi aerei con l’Iran, invitando l’Iran a cessare immediatamente ogni sostegno alla Russia nella sua guerra contro l’Ucraina.