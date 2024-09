Ucraina: Mosca, ‘distrutto treno che trasportava armi straniere’

15 Settembre 2024

Mosca, 15 set. (Adnkronos) – Nelle ultime 24 ore, le truppe russe hanno distrutto un treno delle forze armate ucraine che trasportava armi straniere e un magazzino con missili e proiettili. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca, aggiungendo che le truppe russe hanno colpito inoltre siti di stoccaggio di droni e imbarcazioni senza pilota, officine per la produzione di componenti per missili tattici-operativi e attrezzature nemiche in 148 regioni.