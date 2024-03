Ucraina: Tajani, ‘continuiamo ad aiutare Kiev, ma non manderemo italiani a combattere’

28 Marzo 2024

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo deciso a livello comunitario di utilizzare gli interessi sui beni sequestrati ai magnati russi per aiutare l’Ucraina. Continueremo a supportare Kiev, ma nessun soldato italiano andrà a combattere in Ucraina”. Lo ha detto a ‘Start’ Sky Tg24 il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“Sosteniamo l’utilizzo degli Eurobond per la sicurezza in Europa – ha aggiunto il ministro – Dobbiamo avere un sistema di difesa efficiente in Europa per contare di più nella Nato, non per esserne un’alternativa. Dobbiamo arrivare al 2 per cento delle spese per la Nato, che comprenda anche tutto ciò che spendiamo in tante missioni”.