Ue: Boccia, ‘arroganza non copre difficoltà Meloni su manovra, Albania e Musk’

18 Dicembre 2024

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “L’Europa sta costringendo Giorgia Meloni a fare i conti con la sua storia e purtroppo per lei non serve più vestirsi con l’arroganza di fronte ai fatti. Oggi è costretta a difendere le ragioni dell’Europa ed è in grande difficoltà sui migranti e sui centri in Albania, che ha confessato non aver mai funzionato, e sui confitti d’interesse del suo amico Elon Musk”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia commenta il dibattito svolto in Senato con la premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo.

“La verità è che Giorgia Meloni è diventata europeista ma non riesce a confessarlo neppure a sè stessa, è sotto gli occhi di tutti che non è più quella di qualche anno fa. Purtroppo le cattive compagnie sono sempre le stesse: Orban in Europa, Milei fuori dall’Europa. Tutto questo si scontra con quello di cui invece c’è bisogno: cioè che l’Italia sia cuore e braccia dell’Europa, che si impegni per la difesa comune mentre per lei e i suoi amici prevalgono gli interessi dei sovranisti, che lavori per un bilancio comune e su un fisco comune nella Ue, mentre lei e i suoi amici condividono i veti di Orban, che si impegni su welfare e politiche industriali comuni mentre a destra si rifugiano nelle guerre nazionaliste. La verità è che ci sono differenze siderali tra noi e loro e sono evidentemente tutte emerse in questo dibattito parlamentare”.