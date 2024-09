Ue: Cdm ‘festeggia’ Fitto, ‘una vittoria dell’Italia e del governo, smentiti i gufi’**

17 Settembre 2024

Roma, 17 set. (Adnkronos) – Alla fine i gufi sono stati smentiti. Raccontano che durante il Consiglio dei ministri di oggi, nella sala del Mappamondo, era palpabile la soddisfazione di Giorgia Meloni per la nomina di Raffaele Fitto a vice presidente esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e alle Riforme. Un riconoscimento importante per l’Italia, avrebbe detto la premier, consapevole che così ne esce rafforzata la sua leadership e il Paese può tornare protagonista sulla scena internazionale. Per la ‘promozione’ di Fitto a Bruxelles è partito l’applauso dei colleghi.

Così sono stati messi a tacere tutti quelli che gufavano, è stata una vittoria politica e diplomatica, del governo e dell’Italia, sarebbe stato il commento unanime. Raffaele è diventato vicepresidente esecutivo nonostante i gufi e tutti quelli che dicevano che non ce l’avrebbe mai fatta, sarebbe stato in sostanza il ragionamento della Meloni. Che ha esultato così subito dopo sui social: ”Nomina Fitto conferma il ritrovato ruolo centrale della nostra Nazione in ambito Ue. l’Italia torna finalmente protagonista in Europa”.

I ministri hanno tributato un applauso anche al neo responsabile della Cultura, Alessandro Giuli, oggi al suo ‘primo giorno di scuola’ a palazzo Chigi.