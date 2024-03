Ue: Foti, ‘non c’è pace per la sinistra con nomina Selvaggi’

Marzo 14, 2024

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Non c’è pace per la sinistra anti italiana in Europa. Con il via libera della Plenaria del Parlamento Europeo, è stata sostenuta da 316 voti a favore la nomina del magistrato contabile Carlo Alberto Manfredi Selvaggi a membro italiano della Corte dei Conti europea, tanto osteggiata dai testimonial di Schlein e Conte in Europa. In attesa della decisione finale, che spetterà agli Stati membri in seno al Consiglio, ci congratuliamo con il dott. Selvaggi, professionista di esperienza e acclarata professionalità, reo, per le sinistre, di ricoprire l’incarico di capo della struttura di missione del Pnrr”. Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.