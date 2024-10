Ue: in risoluzione definitiva maggioranza spunta parte su sanzioni Russia

15 Ottobre 2024

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – Nel testo della risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni al Senato salta la parte relativa alla valorizzazione del potenziale del Mercato Unico, mentre compare – rispetto alla bozza circolata ieri – l’impegno del governo a promuovere “una piena ed efficace applicazione delle sanzioni nei confronti della Federazione russa” e “ad adottare ulteriori effettive misure per contrastarne l’elusione, anche attraverso Paesi terzi”.

Confrontando il testo provvisorio a cui le forze politiche di centrodestra hanno lavorato nelle scorse ore con quello definitivo presentato oggi a Palazzo Madama emerge che al punto 16, dove si chiede all’esecutivo di “lavorare con gli altri Stati membri e con le Istituzioni europee, anche sulla base delle proposte contenute nel ‘Rapporto Letta’ e nel ‘Rapporto Draghi'” è sparita la seguente dicitura: “per favorire la piena valorizzazione del potenziale del Mercato Unico ed un urgente rilancio della competitività europea, che richiede risorse consistenti derivanti sia da possibili strumenti comuni che da investimenti privati, per cui resta essenziale il completamento dell’Unione dei mercati dei capitali”. Nella risoluzione definitiva inoltre compare l’invito al governo a lavorare per l’approvazione del Patto per il Mediterraneo “ispirato a un nuovo approccio paritario” della Ue nei confronti dei Paesi del vicinato Sud.