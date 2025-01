Usa: Bonetti, ‘approccio aggressivo e imperialista Trump sia sveglia per Europa’

8 Gennaio 2025

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – “La conferenza stampa di ieri del Presidente Trump ha dato la cifra di quella che sarà la sua presidenza: un approccio aggressivo e imperialista che diventa una necessaria sveglia per l’Europa. Nella schermaglia tra Russia e Cina da una parte e Stati Uniti dall’altra, non possiamo pensare che ogni stato europeo spenda il 5% del proprio Pil per la difesa: serve che l’Europa faccia un lavoro serio sulla difesa comune per agire a livello internazionale anche a protezione dei propri cittadini e della propria sicurezza”. Lo dice Elena Bonetti, vicepresidente di Azione, intervenendo a Coffee Break su La7.

“Per questo – ha proseguito – è grave che si apra anche solo l’ipotesi di un accordo tra il nostro Paese e Elon Musk, che è un imprenditore privato e monopolista, per affidare a lui uno dei temi strategici del controllo dei dati connessi alla sicurezza nazionale”.