Usa: pianificava attacco Is nel giorno delle elezioni, arrestato un afghano

9 Ottobre 2024

Washington, 9 ott. (Adnkronos) – Pianificava un attacco sotto la bandiera dell’Is proprio nell’Election Day. Questa l’accusa con cui negli Stati Uniti due giorni fa è stato arrestato un cittadino afghano, sospettato di legami con l’Is, residente a Oklahoma City.

Il 27enne Nasir Ahmad Tawhedi, ricostruisce la stampa americana, era arrivato negli Usa nel settembre del 2021 con moglie e figlio, poco dopo il ritiro delle forze internazionali dall’Afghanistan tornato in mano ai Talebani. Ora è accusato dal Dipartimento di Giustizia di aver acquistato due Ak-47 e 500 munizioni e di aver agito con la complicità del cognato. E avrebbe detto di aver pianificato di compiere l’attacco sia in comunicazioni intercettate con un ‘reclutatore’ dell’Is sia parlando con le forze dell’ordine dopo l’arresto.

Per il direttore dell’Fbi, Christopher Wray, “motivato dall’Is, avrebbe complottato per commettere qui un attacco violento, nell’Election Day”. Secondo le autorità americane, Tawhedi aveva tra l’altro acquistato biglietti di sola andata per la moglie e altri parenti affinché, il prossimo 17 ottobre, potessero tornare in Afghanistan. E’ tra l’altro accusato di aver cercato in estate di accedere a telecamere di sorveglianza a Washington.