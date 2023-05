Cibi sintetici, in Senato parte iter Ddl che vieta produzione e vendita

Maggio 16, 2023

Milano, 16 mag. (Adnkronos Salute) – “Oggi inizia al Senato l’iter per il disegno di legge del Governo che vieta la produzione e la commercializzazione dei cibi sintetici”, informano con una nota senatori della Lega nelle commissioni Sanità e Agricoltura Maria Cristina Cantù, Tilde Minasi, Elena Murelli, Giorgio Maria Bergesio, Mara Bizzotto e Gianluca Cantalamessa.

“Lo status della ricerca e della sperimentazione – sottolineano – sembra ancora essere a una fase embrionale, tale per cui non si è nelle condizioni, soprattutto scientifiche, di poter escludere conseguenze negative per la salute degli esseri umani. Inoltre, non vi sono neanche evidenze scientifiche che dimostrino potenziali vantaggi per l’ambiente. Le finalità che la proposta intende perseguire vogliono tutelare la salute umana e il patrimonio agroalimentare italiano”.