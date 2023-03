Covid: stralcio inchiesta su Speranza, Lorenzin e Grillo, atti trasmessi a tribunale ministri

Marzo 27, 2023

Roma, 27 mar. (Adnkronos Salute) – La procura di Roma ha trasmesso al tribunale dei ministri il fascicolo, arrivato da Bergamo nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione di Covid-19, relativo alle posizioni dei tre ex ministri della Salute Roberto Speranza, Giulia Grillo e Beatrice Lorenzin. Nello stralcio inviato a Roma per competenza territoriale, ai tre ex ministri i pm di Bergamo contestano di essere “i responsabili dell’omessa istituzione/rinnovo del Comitato nazionale per la pandemia”. Ora la valutazione delle posizioni degli ex titolari del dicastero della Salute spetterà al tribunale dei ministri.