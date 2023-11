Mo: Adam nato sotto le bombe a Gaza, Oms ‘garantire parti sicuri, cessate il fuoco’

Novembre 3, 2023

Milano, 3 nov. (Adnkronos Salute) – “Benvenuto nel mondo, piccolo Adam”. Accoglie così il lieto evento il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Adam, tutina azzurra e capelli nero pece, che nella foto rilanciata su X dal Dg Oms dorme beato in braccio alla sua mamma, è un bimbo speciale. E’ nato questa settimana sotto i bombardamenti a Gaza, e la sua venuta al mondo invita alla riflessione per il contesto in cui è avvenuta, evidenziano le istituzioni che hanno divulgato la sua storia sui social. Diversi altri bambini nasceranno così nella striscia di terra dove si concentra lo scontro tra Israele e Hamas.

“Dobbiamo garantire che Adam e tutti i bambini di Gaza possano venire al mondo in sicurezza con la cura e l’assistenza di cui hanno bisogno insieme ai loro genitori. Dobbiamo a tutti i bambini di Gaza un luogo sicuro dove crescere sani e prosperare. Dobbiamo a tutti i bambini del mondo un luogo dove vivere in pace”, evidenzia il capo dell’agenzia Onu per la salute. “Cessate il fuoco ora”, è il suo appello ribadito anche in questa occasione.

Il commento del Dg Tedros è al post dell’Unrwa, l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nel vicino Oriente, dedicato al neonato. “Questa settimana a Gaza è nato il piccolo Adam – ha scritto l’ente su X -. Il personale medico dell’Unrwa ha lavorato instancabilmente per fornire assistenza medica prima del parto in un vicino ospedale. E continua a fornire assistenza postnatale, ma le condizioni nel nostro rifugio a Khan Younis non sono affatto adatte ai neonati”.