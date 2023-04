Payback dispositivi medici, aziende Fifo e Pmi il 17 aprile in piazza

Aprile 12, 2023

Roma, 12 apr. (Adnkronos Salute) – Fifo Sanità Confcommercio e Pmi Sanità manifesteranno il 17 aprile a Roma, a partire dalle 10 in Piazza della Repubblica, per protestare contro le misure del Governo relative al payback sui dispositivi medici. E’ quanto si legge in una nota della Federazione italiana fornitori in sanità (Fifo), in cui si ricorda come “Fifo Sanità da mesi spinge per un dialogo con le forze politiche, allo scopo di risolvere una situazione ormai divenuta insostenibile per le aziende. L’attuale normativa sul payback mette a rischio migliaia di micro, piccole e medie imprese del settore delle forniture ospedaliere”.

“La richiesta di confronto è stata spesso parzialmente inascoltata o disattesa dalle istituzioni che, con il ‘Dl Energia’ hanno proposto uno sconto da 1 miliardo – ricordano – condizionato alla rinuncia dei ricorsi al Tar per tutte le aziende. Questa soluzione, non solo non è frutto di un confronto tra tutte le parti interessate, ma anche una proposta che non eviterebbe il fallimento di gran parte delle piccole e medie imprese. Per questi motivi Fifo Sanità Confcommercio e Pmi Sanità scenderanno in piazza, insieme a tutte le aziende associate, per ribadire la necessità e l’urgenza di una soluzione che permetta alle aziende di continuare a rifornire gli ospedali italiani, evitando così una catastrofe per l’interno Sistema sanitario nazionale”, conclude la nota.